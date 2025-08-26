neversol (NEVER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -10.06% שינוי מחיר (7D) -5.90% שינוי מחיר (7D) -5.90%

neversol (NEVER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEVER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEVERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEVER השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -10.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

neversol (NEVER) מידע שוק

שווי שוק $ 108.17K$ 108.17K $ 108.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.25K$ 136.25K $ 136.25K אספקת מחזור 79.38B 79.38B 79.38B אספקה כוללת 99,988,942,273.0 99,988,942,273.0 99,988,942,273.0

שווי השוק הנוכחי של neversol הוא $ 108.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEVER הוא 79.38B, עם היצע כולל של 99988942273.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.25K.