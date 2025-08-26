neversol מחיר (NEVER)
neversol (NEVER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEVER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEVERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEVER השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -10.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של neversol הוא $ 108.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEVER הוא 79.38B, עם היצע כולל של 99988942273.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.25K.
במהלך היום, השינוי במחיר של neversolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלneversol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלneversol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של neversolל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-10.06%
|30 ימים
|$ 0
|+41.95%
|60 ימים
|$ 0
|+39.19%
|90 ימים
|$ 0
|--
$NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy. Key Features: Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment. Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem. Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community. Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs. Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all. Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.