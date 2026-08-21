Neutron מחיר היום

מחיר Neutron (NTRN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NTRN ל USD הוא $ 0 לכל NTRN.

Neutron כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,300, עם היצע במחזור של 369.08M NTRN. ב‑24 השעות האחרונות, NTRN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NTRN נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו +2.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 889.27.

Neutron (NTRN) מידע שוק

שווי שוק $ 82.30K$ 82.30K $ 82.30K נפח (24 שעות) $ 889.27$ 889.27 $ 889.27 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1,386,814,270,514.76T$ 1,386,814,270,514.76T $ 1,386,814,270,514.76T אספקת מחזור 369.08M 369.08M 369.08M אספקה כוללת 616,074,110.219272 616,074,110.219272 616,074,110.219272

שווי השוק הנוכחי של Neutron הוא $ 82.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 889.27. ההיצע במחזור של NTRN הוא 369.08M, עם היצע כולל של 616074110.219272. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1,386,814,270,514.76T.