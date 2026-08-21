Neutrl USD מחיר היום

מחיר Neutrl USD (NUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.998253, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUSD ל USD הוא $ 0.998253 לכל NUSD.

Neutrl USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,296,810, עם היצע במחזור של 53.39M NUSD. ב‑24 השעות האחרונות, NUSD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.031, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.975411.

ביצועים לטווח קצר, NUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.32K.

Neutrl USD (NUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M נפח (24 שעות) $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M אספקת מחזור 53.39M 53.39M 53.39M אספקה כוללת 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091

שווי השוק הנוכחי של Neutrl USD הוא $ 53.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.32K. ההיצע במחזור של NUSD הוא 53.39M, עם היצע כולל של 53390061.78502091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.30M.