Neutaro מחיר היום

מחיר Neutaro (NTMPI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00122592, עם שינוי של 23.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NTMPI ל USD הוא $ 0.00122592 לכל NTMPI.

Neutaro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 228,765, עם היצע במחזור של 192.71M NTMPI. ב‑24 השעות האחרונות, NTMPI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00147378 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.082597, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NTMPI נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו +11.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 762.38.

Neutaro (NTMPI) מידע שוק

שווי שוק $ 228.77K$ 228.77K $ 228.77K נפח (24 שעות) $ 762.38$ 762.38 $ 762.38 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 474.80K$ 474.80K $ 474.80K אספקת מחזור 192.71M 192.71M 192.71M אספקה כוללת 399,963,020.0 399,963,020.0 399,963,020.0

שווי השוק הנוכחי של Neutaro הוא $ 228.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 762.38. ההיצע במחזור של NTMPI הוא 192.71M, עם היצע כולל של 399963020.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 474.80K.