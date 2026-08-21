Neuron מחיר היום

מחיר Neuron (NRN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NRN ל USD הוא $ 0 לכל NRN.

Neuron כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 208,996, עם היצע במחזור של 1.00B NRN. ב‑24 השעות האחרונות, NRN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.289258, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NRN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.02.

Neuron (NRN) מידע שוק

שווי שוק $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K נפח (24 שעות) $ 17.02$ 17.02 $ 17.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neuron הוא $ 209.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.02. ההיצע במחזור של NRN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.00K.