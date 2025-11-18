NETWORKCITIES מחיר היום

מחיר NETWORKCITIES (CITIES) בזמן אמת היום הוא $ 0.00028857, עם שינוי של 3.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CITIES ל USD הוא $ 0.00028857 לכל CITIES.

NETWORKCITIES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 288,552, עם היצע במחזור של 999.95M CITIES. ב‑24 השעות האחרונות, CITIES סחר בין $ 0.00025964 (נמוך) ל $ 0.00028958 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00196208, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00013011.

ביצועים לטווח קצר, CITIES נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -11.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NETWORKCITIES (CITIES) מידע שוק

שווי שוק $ 288.55K$ 288.55K $ 288.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 288.55K$ 288.55K $ 288.55K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,953,204.1178048 999,953,204.1178048 999,953,204.1178048

שווי השוק הנוכחי של NETWORKCITIES הוא $ 288.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CITIES הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999953204.1178048. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 288.55K.