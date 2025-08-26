Neroboss (NEROBOSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004131 $ 0.00004131 $ 0.00004131 24 שעות נמוך $ 0.00004638 $ 0.00004638 $ 0.00004638 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004131$ 0.00004131 $ 0.00004131 גבוה 24 שעות $ 0.00004638$ 0.00004638 $ 0.00004638 שיא כל הזמנים $ 0.01621925$ 0.01621925 $ 0.01621925 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004131$ 0.00004131 $ 0.00004131 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.14% שינוי מחיר (7D) -3.64% שינוי מחיר (7D) -3.64%

Neroboss (NEROBOSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004165. במהלך 24 השעות האחרונות, NEROBOSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004131 לבין שיא של $ 0.00004638, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEROBOSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01621925, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004131.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEROBOSS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neroboss (NEROBOSS) מידע שוק

שווי שוק $ 41.65K$ 41.65K $ 41.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.65K$ 41.65K $ 41.65K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,802.0 999,998,802.0 999,998,802.0

שווי השוק הנוכחי של Neroboss הוא $ 41.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEROBOSS הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998802.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.65K.