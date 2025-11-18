Nereus מחיר היום

מחיר Nereus (NRS) בזמן אמת היום הוא $ 0.13029, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NRS ל USD הוא $ 0.13029 לכל NRS.

Nereus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,073,724, עם היצע במחזור של 39.01M NRS. ב‑24 השעות האחרונות, NRS סחר בין $ 0.128605 (נמוך) ל $ 0.131136 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.687331, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.088159.

ביצועים לטווח קצר, NRS נע ב -0.64% בשעה האחרונה ו -1.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nereus (NRS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.07M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 130.07M אספקת מחזור 39.01M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nereus הוא $ 5.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NRS הוא 39.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.07M.