Nemo Sum סֵמֶל

Nemo Sum מחיר (NEMO)

לא רשום

1 NEMO ל USDמחיר חי:

$0.00015354
$0.00015354
-15.00%1D
USD
Nemo Sum (NEMO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:44:37 (UTC+8)

Nemo Sum (NEMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.055695
$ 0.055695

$ 0
$ 0

-8.22%

-15.09%

-7.43%

-7.43%

Nemo Sum (NEMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEMO השתנה ב -8.22% במהלך השעה האחרונה, -15.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nemo Sum (NEMO) מידע שוק

$ 142.59K
$ 142.59K

--
--

$ 150.27K
$ 150.27K

928.67M
928.67M

978,667,512.6607183
978,667,512.6607183

שווי השוק הנוכחי של Nemo Sum הוא $ 142.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEMO הוא 928.67M, עם היצע כולל של 978667512.6607183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.27K.

Nemo Sum (NEMO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nemo Sumל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNemo Sum ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNemo Sum ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nemo Sumל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.09%
30 ימים$ 0+6.20%
60 ימים$ 0+8.88%
90 ימים$ 0--

מה זהNemo Sum (NEMO)

NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME.

Nemo Sum (NEMO) משאב

האתר הרשמי

Nemo Sumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nemo Sum (NEMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nemo Sum (NEMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nemo Sum.

בדוק את Nemo Sum תחזית המחיר עכשיו‏!

NEMO למטבעות מקומיים

Nemo Sum (NEMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nemo Sum (NEMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nemo Sum (NEMO)

כמה שווה Nemo Sum (NEMO) היום?
החי NEMOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEMO ל USD?
המחיר הנוכחי של NEMO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nemo Sum?
שווי השוק של NEMO הוא $ 142.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEMO?
ההיצע במחזור של NEMO הוא 928.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEMO?
‏‏NEMO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.055695 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEMO?
NEMO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NEMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEMO הוא -- USD.
האם NEMO יעלה השנה?
NEMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:44:37 (UTC+8)

Nemo Sum (NEMO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

