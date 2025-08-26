Nemo Sum (NEMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.055695 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -8.22% שינוי מחיר (1D) -15.09% שינוי מחיר (7D) -7.43%

Nemo Sum (NEMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEMO השתנה ב -8.22% במהלך השעה האחרונה, -15.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nemo Sum (NEMO) מידע שוק

שווי שוק $ 142.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.27K אספקת מחזור 928.67M אספקה כוללת 978,667,512.6607183

שווי השוק הנוכחי של Nemo Sum הוא $ 142.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEMO הוא 928.67M, עם היצע כולל של 978667512.6607183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.27K.