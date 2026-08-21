Neiro מחיר היום

מחיר Neiro (NEIRO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 32.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEIRO ל USD הוא $ 0 לכל NEIRO.

Neiro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,704,148, עם היצע במחזור של 420.69B NEIRO. ב‑24 השעות האחרונות, NEIRO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00301761, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEIRO נע ב -2.22% בשעה האחרונה ו +58.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 91.44M.

Neiro (NEIRO) מידע שוק

שווי שוק $ 42.70M$ 42.70M $ 42.70M נפח (24 שעות) $ 91.44M$ 91.44M $ 91.44M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.70M$ 42.70M $ 42.70M אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neiro הוא $ 42.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 91.44M. ההיצע במחזור של NEIRO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.70M.