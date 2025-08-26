Nano (XNO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.889463 גבוה 24 שעות $ 0.96828 שיא כל הזמנים $ 33.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0.026179 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.84% שינוי מחיר (1D) -8.14% שינוי מחיר (7D) -8.34%

Nano (XNO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.889452. במהלך 24 השעות האחרונות, XNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.889463 לבין שיא של $ 0.96828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.026179.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNO השתנה ב -1.84% במהלך השעה האחרונה, -8.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nano (XNO) מידע שוק

שווי שוק $ 118.64M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.64M אספקת מחזור 133.25M אספקה כוללת 133,248,290.0

שווי השוק הנוכחי של Nano הוא $ 118.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNO הוא 133.25M, עם היצע כולל של 133248290.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.64M.