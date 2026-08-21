Nabox מחיר היום

מחיר Nabox (NABOX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NABOX ל USD הוא $ 0 לכל NABOX.

Nabox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 123,627, עם היצע במחזור של 208.95B NABOX. ב‑24 השעות האחרונות, NABOX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NABOX נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו +10.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nabox (NABOX) מידע שוק

שווי שוק $ 123.63K$ 123.63K $ 123.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 591.65K$ 591.65K $ 591.65K אספקת מחזור 208.95B 208.95B 208.95B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nabox הוא $ 123.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NABOX הוא 208.95B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 591.65K.