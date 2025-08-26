myEva (MYEVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00274561 $ 0.00274561 $ 0.00274561 24 שעות נמוך $ 0.00295684 $ 0.00295684 $ 0.00295684 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00274561$ 0.00274561 $ 0.00274561 גבוה 24 שעות $ 0.00295684$ 0.00295684 $ 0.00295684 שיא כל הזמנים $ 0.01295522$ 0.01295522 $ 0.01295522 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00211858$ 0.00211858 $ 0.00211858 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -5.14% שינוי מחיר (7D) +4.24% שינוי מחיר (7D) +4.24%

myEva (MYEVA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00279204. במהלך 24 השעות האחרונות, MYEVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00274561 לבין שיא של $ 0.00295684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYEVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01295522, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00211858.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYEVA השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -5.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

myEva (MYEVA) מידע שוק

שווי שוק $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.63K$ 58.63K $ 58.63K אספקת מחזור 8.05M 8.05M 8.05M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של myEva הוא $ 22.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYEVA הוא 8.05M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.63K.