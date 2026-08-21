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מחיר Real World Services בזמן אמת היום הוא 0.00854 ILS.RWS שווי השוק הוא 0 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר RWS ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Real World Services בזמן אמת היום הוא 0.00854 ILS.RWS שווי השוק הוא 0 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר RWS ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Real World Services סֵמֶל

Real World Services מְחִיר(RWS)

1 RWS ל ILSמחיר חי:

₪0.0255346
₪0.0255346₪0.0255346
+1.06%1D
ILS
Real World Services (RWS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 10:33:12 (UTC+8)

Real World Services מחיר היום

מחיר Real World Services (RWS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00854, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RWS ל ILS הוא ₪ 0.00854 לכל RWS.

Real World Services כרגע מדורג במקום #4535 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 RWS. ב‑24 השעות האחרונות, RWS סחר בין ₪ 0.00802 (נמוך) ל ₪ 0.01013 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0498018854987134975, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0436458028640075234.

ביצועים לטווח קצר, RWS נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +10.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 86.01K.

Real World Services (RWS) מידע שוק

No.4535

₪ 0.00
₪ 0.00₪ 0.00

₪ 86.01K
₪ 86.01K₪ 86.01K

₪ 846.25K
₪ 846.25K₪ 846.25K

0.00
0.00 0.00

99,092,562
99,092,562 99,092,562

99,092,562
99,092,562 99,092,562

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Real World Services הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 86.01K. ההיצע במחזור של RWS הוא 0.00, עם היצע כולל של 99092562. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 846.25K.

Real World Services היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.00802
₪ 0.00802₪ 0.00802
24 שעות נמוך
₪ 0.01013
₪ 0.01013₪ 0.01013
גבוה 24 שעות

₪ 0.00802
₪ 0.00802₪ 0.00802

₪ 0.01013
₪ 0.01013₪ 0.01013

₪ 0.0498018854987134975
₪ 0.0498018854987134975₪ 0.0498018854987134975

₪ 0.0436458028640075234
₪ 0.0436458028640075234₪ 0.0436458028640075234

+0.35%

+1.06%

+10.19%

+10.19%

Real World Services (RWS) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Real World Servicesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.0002678+1.06%
30 ימים₪ -0.00213-19.97%
60 ימים₪ -0.00662-43.67%
90 ימים₪ -0.0094-52.40%
Real World Services שינוי מחיר היום

היום,RWS רשם שינוי של ₪ +0.0002678 (+1.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Real World Services שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.00213 (-19.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Real World Services שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RWS ראה שינוי של ₪ -0.00662 (-43.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Real World Services שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.0094 (-52.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Real World Services (RWS)?

בדוק את Real World Services עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Real World Services

Real World Services (RWS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RWS הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Real World Services (RWS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Real World Services עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Real World Services תגיע ב 2026–2027? בקר בדף RWS תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Real World Services תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Real World Services ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Real World Services? קניית RWS מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Real World Services. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Real World Services (RWS) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-0.00 אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וReal World Servicesיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Real World Services (RWS) מדריך

מה אפשר לעשות עם Real World Services

החזקת Real World Services מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהReal World Services (RWS)

RWS is the utility token powering a biometric-first infrastructure for secure access, custody, and real-world digital services. It enables seamless interaction across identity, payments, and Real World Asset Tokenization, forming the backbone of compliant Web3 adoption.

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האתרReal World Services הרשמי
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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 10:33:12 (UTC+8)

Real World Services (RWS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
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02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRWS
₪0.0255346
₪0.0255346₪0.0255346
+0.94%
9.93M (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RWS-ל-ILS מחשבון

סְכוּם

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RWS
ILS
ILS

1 RWS = 0.0255346 ILS