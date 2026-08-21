Real World Services מחיר היום

מחיר Real World Services (RWS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00854, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RWS ל ILS הוא ₪ 0.00854 לכל RWS.

Real World Services כרגע מדורג במקום #4535 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 RWS. ב‑24 השעות האחרונות, RWS סחר בין ₪ 0.00802 (נמוך) ל ₪ 0.01013 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0498018854987134975, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0436458028640075234.

ביצועים לטווח קצר, RWS נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +10.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 86.01K.

Real World Services (RWS) מידע שוק

דירוג No.4535 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 86.01K₪ 86.01K ₪ 86.01K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 846.25K₪ 846.25K ₪ 846.25K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 99,092,562 99,092,562 99,092,562 אספקה כוללת 99,092,562 99,092,562 99,092,562 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Real World Services הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 86.01K. ההיצע במחזור של RWS הוא 0.00, עם היצע כולל של 99092562. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 846.25K.