MyCroStrategy מחיר היום

מחיר MyCroStrategy (MCS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003622, עם שינוי של 6.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCS ל USD הוא $ 0.00003622 לכל MCS.

MyCroStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,219, עם היצע במחזור של 1.00B MCS. ב‑24 השעות האחרונות, MCS סחר בין $ 0.00003552 (נמוך) ל $ 0.00003891 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0002851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003552.

ביצועים לטווח קצר, MCS נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו -23.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MyCroStrategy (MCS) מידע שוק

שווי שוק $ 36.22K$ 36.22K $ 36.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.22K$ 36.22K $ 36.22K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MyCroStrategy הוא $ 36.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.22K.