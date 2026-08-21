Muzki מחיר היום

מחיר Muzki (MUZKI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUZKI ל USD הוא $ 0 לכל MUZKI.

Muzki כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,124.05, עם היצע במחזור של 999.91M MUZKI. ב‑24 השעות האחרונות, MUZKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01114743, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MUZKI נע ב -- בשעה האחרונה ו +21.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Muzki (MUZKI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,913,830.0 999,913,830.0 999,913,830.0

שווי השוק הנוכחי של Muzki הוא $ 12.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUZKI הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999913830.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.12K.