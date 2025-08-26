Mute (MUTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.02600043 גבוה 24 שעות $ 0.02825482 שיא כל הזמנים $ 3.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01052868 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -7.15% שינוי מחיר (7D) +1.44%

Mute (MUTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02617474. במהלך 24 השעות האחרונות, MUTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02600043 לבין שיא של $ 0.02825482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01052868.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUTE השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -7.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mute (MUTE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M אספקת מחזור 40.00M אספקה כוללת 40,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mute הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUTE הוא 40.00M, עם היצע כולל של 40000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.