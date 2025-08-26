עוד על MUT

MUT סֵמֶל

MUT מחיר (MUT)

לא רשום

1 MUT ל USDמחיר חי:

--
----
+1.40%1D
MUT (MUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:45:18 (UTC+8)

MUT (MUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.089324
$ 0.089324$ 0.089324

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+1.45%

-24.02%

-24.02%

MUT (MUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.089324, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MUT (MUT) מידע שוק

$ 3.33K
$ 3.33K$ 3.33K

--
----

$ 3.33K
$ 3.33K$ 3.33K

963.68M
963.68M 963.68M

963,682,202.7547181
963,682,202.7547181 963,682,202.7547181

שווי השוק הנוכחי של MUT הוא $ 3.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUT הוא 963.68M, עם היצע כולל של 963682202.7547181. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.33K.

MUT (MUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MUTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMUT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMUT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MUTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.45%
30 ימים$ 0-19.74%
60 ימים$ 0+5.81%
90 ימים$ 0--

מה זהMUT (MUT)

The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MUT (MUT) משאב

האתר הרשמי

MUTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MUT (MUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MUT (MUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MUT.

בדוק את MUT תחזית המחיר עכשיו‏!

MUT למטבעות מקומיים

MUT (MUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MUT (MUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MUT (MUT)

כמה שווה MUT (MUT) היום?
החי MUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUT ל USD?
המחיר הנוכחי של MUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MUT?
שווי השוק של MUT הוא $ 3.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUT?
ההיצע במחזור של MUT הוא 963.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUT?
‏‏MUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.089324 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUT?
MUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUT הוא -- USD.
האם MUT יעלה השנה?
MUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
MUT (MUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

