Muse DAO סֵמֶל

Muse DAO מחיר (MUSE)

לא רשום

1 MUSE ל USDמחיר חי:

$8.28
$8.28$8.28
-4.20%1D
mexc
USD
Muse DAO (MUSE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:33:40 (UTC+8)

Muse DAO (MUSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 8.27
$ 8.27$ 8.27
24 שעות נמוך
$ 8.68
$ 8.68$ 8.68
גבוה 24 שעות

$ 8.27
$ 8.27$ 8.27

$ 8.68
$ 8.68$ 8.68

$ 124.14
$ 124.14$ 124.14

$ 0.124326
$ 0.124326$ 0.124326

-1.32%

-4.29%

-7.54%

-7.54%

Muse DAO (MUSE) המחיר בזמן אמת של הוא $8.27. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.27 לבין שיא של $ 8.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124326.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSE השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Muse DAO (MUSE) מידע שוק

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

--
----

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

829.13K
829.13K 829.13K

829,194.430813279
829,194.430813279 829,194.430813279

שווי השוק הנוכחי של Muse DAO הוא $ 6.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSE הוא 829.13K, עם היצע כולל של 829194.430813279. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.86M.

Muse DAO (MUSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Muse DAOל USDהיה $ -0.37090457903794.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMuse DAO ל USDהיה . $ -0.3037339440.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMuse DAO ל USDהיה $ +0.9838719760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Muse DAOל USDהיה $ -0.27550913494882.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.37090457903794-4.29%
30 ימים$ -0.3037339440-3.67%
60 ימים$ +0.9838719760+11.90%
90 ימים$ -0.27550913494882-3.22%

מה זהMuse DAO (MUSE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Muse DAO (MUSE) משאב

האתר הרשמי

Muse DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Muse DAO (MUSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Muse DAO (MUSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Muse DAO.

בדוק את Muse DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

MUSE למטבעות מקומיים

Muse DAO (MUSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Muse DAO (MUSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Muse DAO (MUSE)

כמה שווה Muse DAO (MUSE) היום?
החי MUSEהמחיר ב USD הוא 8.27 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUSE ל USD?
המחיר הנוכחי של MUSE ל USD הוא $ 8.27. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Muse DAO?
שווי השוק של MUSE הוא $ 6.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUSE?
ההיצע במחזור של MUSE הוא 829.13K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUSE?
‏‏MUSE השיג מחיר שיא (ATH) של 124.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUSE?
MUSE ‏‏רשם מחירATL של 0.124326 USD.
מהו נפח המסחר של MUSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUSE הוא -- USD.
האם MUSE יעלה השנה?
MUSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
