Muse DAO (MUSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 8.27 $ 8.27 $ 8.27 24 שעות נמוך $ 8.68 $ 8.68 $ 8.68 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 8.27$ 8.27 $ 8.27 גבוה 24 שעות $ 8.68$ 8.68 $ 8.68 שיא כל הזמנים $ 124.14$ 124.14 $ 124.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.124326$ 0.124326 $ 0.124326 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.32% שינוי מחיר (1D) -4.29% שינוי מחיר (7D) -7.54% שינוי מחיר (7D) -7.54%

Muse DAO (MUSE) המחיר בזמן אמת של הוא $8.27. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.27 לבין שיא של $ 8.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124326.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSE השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Muse DAO (MUSE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M אספקת מחזור 829.13K 829.13K 829.13K אספקה כוללת 829,194.430813279 829,194.430813279 829,194.430813279

שווי השוק הנוכחי של Muse DAO הוא $ 6.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSE הוא 829.13K, עם היצע כולל של 829194.430813279. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.86M.