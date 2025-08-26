עוד על MUNCH

Munch מחיר (MUNCH)

1 MUNCH ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Munch (MUNCH) טבלת מחירים חיה
Munch (MUNCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.56%

+7.74%

+7.74%

Munch (MUNCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000002. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000196 לבין שיא של $ 0.00000206, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00067223, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000151.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Munch (MUNCH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Munch הוא $ 17.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUNCH הוא 9.01B, עם היצע כולל של 9007650879.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.97K.

Munch (MUNCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Munchל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMunch ל USDהיה . $ +0.0000000701.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMunch ל USDהיה $ +0.0000002005.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Munchל USDהיה $ -0.000002314331401774996.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.56%
30 ימים$ +0.0000000701+3.51%
60 ימים$ +0.0000002005+10.03%
90 ימים$ -0.000002314331401774996-53.64%

מה זהMunch (MUNCH)

While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you.

Munch (MUNCH) משאב

האתר הרשמי

Munchתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Munch (MUNCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Munch (MUNCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Munch.

בדוק את Munch תחזית המחיר עכשיו‏!

MUNCH למטבעות מקומיים

Munch (MUNCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Munch (MUNCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUNCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Munch (MUNCH)

כמה שווה Munch (MUNCH) היום?
החי MUNCHהמחיר ב USD הוא 0.0000020 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUNCH ל USD?
המחיר הנוכחי של MUNCH ל USD הוא $ 0.0000020. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Munch?
שווי השוק של MUNCH הוא $ 17.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUNCH?
ההיצע במחזור של MUNCH הוא 9.01B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUNCH?
‏‏MUNCH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00067223 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUNCH?
MUNCH ‏‏רשם מחירATL של 0.00000151 USD.
מהו נפח המסחר של MUNCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUNCH הוא -- USD.
האם MUNCH יעלה השנה?
MUNCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUNCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Munch (MUNCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.