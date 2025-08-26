Munch (MUNCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000196 $ 0.00000196 $ 0.00000196 24 שעות נמוך $ 0.00000206 $ 0.00000206 $ 0.00000206 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000196$ 0.00000196 $ 0.00000196 גבוה 24 שעות $ 0.00000206$ 0.00000206 $ 0.00000206 שיא כל הזמנים $ 0.00067223$ 0.00067223 $ 0.00067223 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000151$ 0.00000151 $ 0.00000151 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.56% שינוי מחיר (7D) +7.74% שינוי מחיר (7D) +7.74%

Munch (MUNCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000002. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000196 לבין שיא של $ 0.00000206, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00067223, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000151.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Munch (MUNCH) מידע שוק

שווי שוק $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K אספקת מחזור 9.01B 9.01B 9.01B אספקה כוללת 9,007,650,879.0 9,007,650,879.0 9,007,650,879.0

שווי השוק הנוכחי של Munch הוא $ 17.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUNCH הוא 9.01B, עם היצע כולל של 9007650879.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.97K.