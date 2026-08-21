Multibit מחיר היום

מחיר Multibit (MUBI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 56.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUBI ל USD הוא $ 0 לכל MUBI.

Multibit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 299,171, עם היצע במחזור של 950.00M MUBI. ב‑24 השעות האחרונות, MUBI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.3697, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MUBI נע ב -4.40% בשעה האחרונה ו +98.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.07K.

Multibit (MUBI) מידע שוק

שווי שוק $ 299.17K$ 299.17K $ 299.17K נפח (24 שעות) $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 314.92K$ 314.92K $ 314.92K אספקת מחזור 950.00M 950.00M 950.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Multibit הוא $ 299.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.07K. ההיצע במחזור של MUBI הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.92K.