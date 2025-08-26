Mugi (MUGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00238673$ 0.00238673 $ 0.00238673 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) -2.20% שינוי מחיר (7D) -2.20%

Mugi (MUGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00238673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUGI השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mugi (MUGI) מידע שוק

שווי שוק $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mugi הוא $ 60.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUGI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.78K.