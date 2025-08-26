mStable USD (MUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.984524 $ 0.984524 $ 0.984524 24 שעות נמוך $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.984524$ 0.984524 $ 0.984524 גבוה 24 שעות $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 שיא כל הזמנים $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.472562$ 0.472562 $ 0.472562 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -0.54% שינוי מחיר (7D) -0.74% שינוי מחיר (7D) -0.74%

mStable USD (MUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.993833. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.984524 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.472562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSD השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

mStable USD (MUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M אספקת מחזור 2.88M 2.88M 2.88M אספקה כוללת 2,875,948.71330722 2,875,948.71330722 2,875,948.71330722

שווי השוק הנוכחי של mStable USD הוא $ 2.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSD הוא 2.88M, עם היצע כולל של 2875948.71330722. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.86M.