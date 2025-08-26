עוד על MUSD

MUSD מידע על מחיר

MUSD אתר רשמי

MUSD טוקניומיקה

MUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

mStable USD סֵמֶל

mStable USD מחיר (MUSD)

לא רשום

1 MUSD ל USDמחיר חי:

$0.993769
$0.993769$0.993769
-0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
mStable USD (MUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:42 (UTC+8)

mStable USD (MUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.984524
$ 0.984524$ 0.984524
24 שעות נמוך
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
גבוה 24 שעות

$ 0.984524
$ 0.984524$ 0.984524

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0.472562
$ 0.472562$ 0.472562

+0.69%

-0.54%

-0.74%

-0.74%

mStable USD (MUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.993833. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.984524 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.472562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSD השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

mStable USD (MUSD) מידע שוק

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
----

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

2.88M
2.88M 2.88M

2,875,948.71330722
2,875,948.71330722 2,875,948.71330722

שווי השוק הנוכחי של mStable USD הוא $ 2.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSD הוא 2.88M, עם היצע כולל של 2875948.71330722. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.86M.

mStable USD (MUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של mStable USDל USDהיה $ -0.005436276491182.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmStable USD ל USDהיה . $ -0.0076146490.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmStable USD ל USDהיה $ -0.0076381035.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של mStable USDל USDהיה $ -0.0063671992421063.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005436276491182-0.54%
30 ימים$ -0.0076146490-0.76%
60 ימים$ -0.0076381035-0.76%
90 ימים$ -0.0063671992421063-0.63%

מה זהmStable USD (MUSD)

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

mStable USD (MUSD) משאב

האתר הרשמי

mStable USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה mStable USD (MUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות mStable USD (MUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור mStable USD.

בדוק את mStable USD תחזית המחיר עכשיו‏!

MUSD למטבעות מקומיים

mStable USD (MUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של mStable USD (MUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על mStable USD (MUSD)

כמה שווה mStable USD (MUSD) היום?
החי MUSDהמחיר ב USD הוא 0.993833 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של MUSD ל USD הוא $ 0.993833. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של mStable USD?
שווי השוק של MUSD הוא $ 2.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUSD?
ההיצע במחזור של MUSD הוא 2.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUSD?
‏‏MUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 2.71 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUSD?
MUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.472562 USD.
מהו נפח המסחר של MUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUSD הוא -- USD.
האם MUSD יעלה השנה?
MUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:42 (UTC+8)

mStable USD (MUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.