Moshi (MOSHI) מידע על מחיר (USD)

Moshi (MOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOSHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moshi (MOSHI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Moshi הוא $ 9.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOSHI הוא 999.08M, עם היצע כולל של 999076706.073626. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.55K.