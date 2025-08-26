עוד על MNW

Morpheus Network סֵמֶל

Morpheus Network מחיר (MNW)

לא רשום

1 MNW ל USDמחיר חי:

$0.114961
-7.50%1D
mexc
USD
Morpheus Network (MNW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:32 (UTC+8)

Morpheus Network (MNW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.113619
24 שעות נמוך
$ 0.124387
גבוה 24 שעות

$ 0.113619
$ 0.124387
$ 5.46
$ 0.00992725
+0.70%

-7.47%

-0.54%

-0.54%

Morpheus Network (MNW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.11503. במהלך 24 השעות האחרונות, MNW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.113619 לבין שיא של $ 0.124387, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00992725.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNW השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morpheus Network (MNW) מידע שוק

$ 4.32M
--
$ 5.51M
37.52M
47,897,218.0
שווי השוק הנוכחי של Morpheus Network הוא $ 4.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNW הוא 37.52M, עם היצע כולל של 47897218.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.51M.

Morpheus Network (MNW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Morpheus Networkל USDהיה $ -0.0092931130699186.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpheus Network ל USDהיה . $ +0.0094853277.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpheus Network ל USDהיה $ +0.0352446168.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Morpheus Networkל USDהיה $ +0.0369693702564524.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0092931130699186-7.47%
30 ימים$ +0.0094853277+8.25%
60 ימים$ +0.0352446168+30.64%
90 ימים$ +0.0369693702564524+47.36%

מה זהMorpheus Network (MNW)

The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.

Morpheus Network (MNW) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Morpheus Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Morpheus Network (MNW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morpheus Network (MNW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morpheus Network.

בדוק את Morpheus Network תחזית המחיר עכשיו‏!

MNW למטבעות מקומיים

Morpheus Network (MNW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Morpheus Network (MNW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MNW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Morpheus Network (MNW)

כמה שווה Morpheus Network (MNW) היום?
החי MNWהמחיר ב USD הוא 0.11503 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MNW ל USD?
המחיר הנוכחי של MNW ל USD הוא $ 0.11503. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Morpheus Network?
שווי השוק של MNW הוא $ 4.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MNW?
ההיצע במחזור של MNW הוא 37.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MNW?
‏‏MNW השיג מחיר שיא (ATH) של 5.46 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MNW?
MNW ‏‏רשם מחירATL של 0.00992725 USD.
מהו נפח המסחר של MNW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MNW הוא -- USD.
האם MNW יעלה השנה?
MNW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MNW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:32 (UTC+8)

כתב ויתור

