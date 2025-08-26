Morpheus Network מחיר (MNW)
Morpheus Network (MNW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.11503. במהלך 24 השעות האחרונות, MNW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.113619 לבין שיא של $ 0.124387, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00992725.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNW השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Morpheus Network הוא $ 4.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNW הוא 37.52M, עם היצע כולל של 47897218.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.51M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Morpheus Networkל USDהיה $ -0.0092931130699186.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpheus Network ל USDהיה . $ +0.0094853277.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpheus Network ל USDהיה $ +0.0352446168.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Morpheus Networkל USDהיה $ +0.0369693702564524.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0092931130699186
|-7.47%
|30 ימים
|$ +0.0094853277
|+8.25%
|60 ימים
|$ +0.0352446168
|+30.64%
|90 ימים
|$ +0.0369693702564524
|+47.36%
The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
