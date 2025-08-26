Morpheus Network (MNW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.113619 גבוה 24 שעות $ 0.124387 שיא כל הזמנים $ 5.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00992725 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -7.47% שינוי מחיר (7D) -0.54%

Morpheus Network (MNW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.11503. במהלך 24 השעות האחרונות, MNW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.113619 לבין שיא של $ 0.124387, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00992725.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNW השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morpheus Network (MNW) מידע שוק

שווי שוק $ 4.32M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.51M אספקת מחזור 37.52M אספקה כוללת 47,897,218.0

שווי השוק הנוכחי של Morpheus Network הוא $ 4.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNW הוא 37.52M, עם היצע כולל של 47897218.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.51M.