Moonvember מחיר היום

מחיר Moonvember ($MVB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00197191, עם שינוי של 0.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $MVB ל USD הוא $ 0.00197191 לכל $MVB.

Moonvember כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,928, עם היצע במחזור של 37.49M $MVB. ב‑24 השעות האחרונות, $MVB סחר בין $ 0.00190044 (נמוך) ל $ 0.00201543 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00679735, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $MVB נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +17.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 327.40.

Moonvember ($MVB) מידע שוק

שווי שוק $ 73.93K$ 73.93K $ 73.93K נפח (24 שעות) $ 327.40$ 327.40 $ 327.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.93K$ 73.93K $ 73.93K אספקת מחזור 37.49M 37.49M 37.49M אספקה כוללת 37,490,503.00107361 37,490,503.00107361 37,490,503.00107361

שווי השוק הנוכחי של Moonvember הוא $ 73.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 327.40. ההיצע במחזור של $MVB הוא 37.49M, עם היצע כולל של 37490503.00107361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.93K.