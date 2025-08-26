עוד על MOONUT

MOONUT סֵמֶל

MOONUT מחיר (MOONUT)

לא רשום

1 MOONUT ל USDמחיר חי:

--
----
-3.60%1D
USD
MOONUT (MOONUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:01:00 (UTC+8)

MOONUT (MOONUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-3.62%

+5.46%

+5.46%

MOONUT (MOONUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOONUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOONUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOONUT השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -3.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOONUT (MOONUT) מידע שוק

$ 16.97K
$ 16.97K$ 16.97K

--
----

$ 16.97K
$ 16.97K$ 16.97K

998.55M
998.55M 998.55M

998,548,904.873256
998,548,904.873256 998,548,904.873256

שווי השוק הנוכחי של MOONUT הוא $ 16.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOONUT הוא 998.55M, עם היצע כולל של 998548904.873256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.97K.

MOONUT (MOONUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MOONUTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOONUT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOONUT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MOONUTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.62%
30 ימים$ 0-5.79%
60 ימים$ 0+18.97%
90 ימים$ 0--

מה זהMOONUT (MOONUT)

$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.

MOONUT (MOONUT) משאב

האתר הרשמי

MOONUTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOONUT (MOONUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOONUT (MOONUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOONUT.

בדוק את MOONUT תחזית המחיר עכשיו‏!

MOONUT למטבעות מקומיים

MOONUT (MOONUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOONUT (MOONUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOONUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MOONUT (MOONUT)

כמה שווה MOONUT (MOONUT) היום?
החי MOONUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOONUT ל USD?
המחיר הנוכחי של MOONUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOONUT?
שווי השוק של MOONUT הוא $ 16.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOONUT?
ההיצע במחזור של MOONUT הוא 998.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOONUT?
‏‏MOONUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOONUT?
MOONUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOONUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOONUT הוא -- USD.
האם MOONUT יעלה השנה?
MOONUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOONUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:01:00 (UTC+8)

MOONUT (MOONUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.