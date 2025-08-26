עוד על CPAI

Moontax מחיר (CPAI)

1 CPAI ל USDמחיר חי:

$0.00317063
$0.00317063$0.00317063
-7.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Moontax (CPAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:55 (UTC+8)

Moontax (CPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00309836
$ 0.00309836$ 0.00309836
24 שעות נמוך
$ 0.00343615
$ 0.00343615$ 0.00343615
גבוה 24 שעות

$ 0.00309836
$ 0.00309836$ 0.00309836

$ 0.00343615
$ 0.00343615$ 0.00343615

$ 0.234991
$ 0.234991$ 0.234991

$ 0.00229713
$ 0.00229713$ 0.00229713

+1.28%

-7.57%

-5.27%

-5.27%

Moontax (CPAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00317082. במהלך 24 השעות האחרונות, CPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00309836 לבין שיא של $ 0.00343615, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.234991, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00229713.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPAI השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moontax (CPAI) מידע שוק

$ 317.06K
$ 317.06K$ 317.06K

--
----

$ 317.06K
$ 317.06K$ 317.06K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moontax הוא $ 317.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 317.06K.

Moontax (CPAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Moontaxל USDהיה $ -0.000259959496299566.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoontax ל USDהיה . $ -0.0001748986.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoontax ל USDהיה $ +0.0004973932.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Moontaxל USDהיה $ -0.000607427675548768.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000259959496299566-7.57%
30 ימים$ -0.0001748986-5.51%
60 ימים$ +0.0004973932+15.69%
90 ימים$ -0.000607427675548768-16.07%

מה זהMoontax (CPAI)

The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Moontax (CPAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Moontaxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moontax (CPAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moontax (CPAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moontax.

בדוק את Moontax תחזית המחיר עכשיו‏!

CPAI למטבעות מקומיים

Moontax (CPAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moontax (CPAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CPAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Moontax (CPAI)

כמה שווה Moontax (CPAI) היום?
החי CPAIהמחיר ב USD הוא 0.00317082 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CPAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CPAI ל USD הוא $ 0.00317082. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moontax?
שווי השוק של CPAI הוא $ 317.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CPAI?
ההיצע במחזור של CPAI הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CPAI?
‏‏CPAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.234991 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CPAI?
CPAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00229713 USD.
מהו נפח המסחר של CPAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CPAI הוא -- USD.
האם CPAI יעלה השנה?
CPAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CPAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:55 (UTC+8)

Moontax (CPAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.