Moontax (CPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00309836 24 שעות נמוך $ 0.00343615 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.234991 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00229713 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.28% שינוי מחיר (1D) -7.57% שינוי מחיר (7D) -5.27%

Moontax (CPAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00317082. במהלך 24 השעות האחרונות, CPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00309836 לבין שיא של $ 0.00343615, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.234991, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00229713.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPAI השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moontax (CPAI) מידע שוק

שווי שוק $ 317.06K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 317.06K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moontax הוא $ 317.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 317.06K.