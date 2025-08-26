Moontax מחיר (CPAI)
Moontax (CPAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00317082. במהלך 24 השעות האחרונות, CPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00309836 לבין שיא של $ 0.00343615, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.234991, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00229713.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPAI השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Moontax הוא $ 317.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 317.06K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Moontaxל USDהיה $ -0.000259959496299566.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoontax ל USDהיה . $ -0.0001748986.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoontax ל USDהיה $ +0.0004973932.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Moontaxל USDהיה $ -0.000607427675548768.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000259959496299566
|-7.57%
|30 ימים
|$ -0.0001748986
|-5.51%
|60 ימים
|$ +0.0004973932
|+15.69%
|90 ימים
|$ -0.000607427675548768
|-16.07%
The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
