Mooncoin מחיר היום

מחיר Mooncoin (MOONCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002058, עם שינוי של 8.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOONCOIN ל USD הוא $ 0.00002058 לכל MOONCOIN.

Mooncoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,555, עם היצע במחזור של 998.89M MOONCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, MOONCOIN סחר בין $ 0.00002057 (נמוך) ל $ 0.00002255 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00514511, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001956.

ביצועים לטווח קצר, MOONCOIN נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -28.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mooncoin (MOONCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K אספקת מחזור 998.89M 998.89M 998.89M אספקה כוללת 998,888,268.192901 998,888,268.192901 998,888,268.192901

