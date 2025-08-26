Monsterra מחיר (MSTR)
+1.77%
-16.12%
-24.23%
-24.23%
Monsterra (MSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00213629. במהלך 24 השעות האחרונות, MSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00208546 לבין שיא של $ 0.00255452, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.659475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSTR השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -16.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Monsterra הוא $ 26.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSTR הוא 12.55M, עם היצע כולל של 98700000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.85K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Monsterraל USDהיה $ -0.000410567433406795.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonsterra ל USDהיה . $ -0.0016410182.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonsterra ל USDהיה $ +0.0066751596.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Monsterraל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000410567433406795
|-16.12%
|30 ימים
|$ -0.0016410182
|-76.81%
|60 ימים
|$ +0.0066751596
|+312.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM : 1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC 💥MORE INFORMATION AT: 👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Monsterra (MSTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Monsterra (MSTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Monsterra.
בדוק את Monsterra תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Monsterra (MSTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.