Monsterra (MSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00208546 גבוה 24 שעות $ 0.00255452 שיא כל הזמנים $ 0.659475 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.77% שינוי מחיר (1D) -16.12% שינוי מחיר (7D) -24.23%

Monsterra (MSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00213629. במהלך 24 השעות האחרונות, MSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00208546 לבין שיא של $ 0.00255452, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.659475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSTR השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -16.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monsterra (MSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 26.81K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 210.85K אספקת מחזור 12.55M אספקה כוללת 98,700,000.0

שווי השוק הנוכחי של Monsterra הוא $ 26.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSTR הוא 12.55M, עם היצע כולל של 98700000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.85K.