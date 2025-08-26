Monko (MONKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000143 $ 0.00000143 $ 0.00000143 24 שעות נמוך $ 0.00000162 $ 0.00000162 $ 0.00000162 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000143$ 0.00000143 $ 0.00000143 גבוה 24 שעות $ 0.00000162$ 0.00000162 $ 0.00000162 שיא כל הזמנים $ 0.00000533$ 0.00000533 $ 0.00000533 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.91% שינוי מחיר (1D) -7.14% שינוי מחיר (7D) -4.78% שינוי מחיר (7D) -4.78%

Monko (MONKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000015. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000143 לבין שיא של $ 0.00000162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000533, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKO השתנה ב -1.91% במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monko (MONKO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M אספקת מחזור 973.38B 973.38B 973.38B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Monko הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKO הוא 973.38B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.