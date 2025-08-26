Monko מחיר (MONKO)
Monko (MONKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000015. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000143 לבין שיא של $ 0.00000162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000533, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKO השתנה ב -1.91% במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Monko הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKO הוא 973.38B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Monkoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonko ל USDהיה . $ -0.0000003549.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonko ל USDהיה $ +0.0000012298.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Monkoל USDהיה $ +0.0000002897708364755844.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.14%
|30 ימים
|$ -0.0000003549
|-23.66%
|60 ימים
|$ +0.0000012298
|+81.99%
|90 ימים
|$ +0.0000002897708364755844
|+23.94%
Monko is an original Meme Character built on the Algorand Blockchain. The purpose is to bring attention to the Algorand blockchain through Humor, World Building and Low Cost NFT Discord and X Stickers. The MONKO Token Documentation is a conceptual paper that elucidates some of the main design principles and ideas for the creation of a digital token to be known as MONKO. The Token Documentation and the Website are intended for general informational purposes only and do not constitute a prospectus, an offer document, an offer of securities, a solicitation for investment, any offer to sell any product, item, or asset (whether digital or otherwise), or any offer to engage in business with any external individual or entity provided in said documentation. The information herein may not be exhaustive and does not imply any element of, or solicit in any way, a legally-binding or contractual relationship. There is no assurance as to the accuracy or completeness of such information and no representation, warranty or undertaking is or purported to be provided as to the accuracy or completeness of such information. Where the Token Documentation or the Website includes information that has been obtained from third party sources, the Company, the Distributor, their respective affiliates and/or the Monko contributors have not independently verified the accuracy or completeness of such information. Further, you acknowledge that the project development roadmap, network functionality are subject to change and that the Token Documentation or the Website may become outdated as a result; andn either the Company nor the Distributor is under any obligation to update or correct this document in connection therewith.
