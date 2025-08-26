עוד על MONKEYAI

MONKEYAI מידע על מחיר

MONKEYAI אתר רשמי

MONKEYAI טוקניומיקה

MONKEYAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MonkeyAI סֵמֶל

MonkeyAI מחיר (MONKEYAI)

לא רשום

1 MONKEYAI ל USDמחיר חי:

--
----
-4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MonkeyAI (MONKEYAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:47:00 (UTC+8)

MonkeyAI (MONKEYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001373
$ 0.00001373$ 0.00001373
24 שעות נמוך
$ 0.00001476
$ 0.00001476$ 0.00001476
גבוה 24 שעות

$ 0.00001373
$ 0.00001373$ 0.00001373

$ 0.00001476
$ 0.00001476$ 0.00001476

$ 0.00028551
$ 0.00028551$ 0.00028551

$ 0.00000871
$ 0.00000871$ 0.00000871

+0.29%

-4.12%

-0.07%

-0.07%

MonkeyAI (MONKEYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001402. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001373 לבין שיא של $ 0.00001476, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00028551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000871.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEYAI השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MonkeyAI (MONKEYAI) מידע שוק

$ 13.44K
$ 13.44K$ 13.44K

--
----

$ 13.44K
$ 13.44K$ 13.44K

958.18M
958.18M 958.18M

958,176,497.23803
958,176,497.23803 958,176,497.23803

שווי השוק הנוכחי של MonkeyAI הוא $ 13.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEYAI הוא 958.18M, עם היצע כולל של 958176497.23803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.44K.

MonkeyAI (MONKEYAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MonkeyAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkeyAI ל USDהיה . $ +0.0000001585.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkeyAI ל USDהיה $ +0.0000036162.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MonkeyAIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.12%
30 ימים$ +0.0000001585+1.13%
60 ימים$ +0.0000036162+25.79%
90 ימים$ 0--

מה זהMonkeyAI (MONKEYAI)

MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MonkeyAI (MONKEYAI) משאב

האתר הרשמי

MonkeyAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MonkeyAI (MONKEYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MonkeyAI (MONKEYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MonkeyAI.

בדוק את MonkeyAI תחזית המחיר עכשיו‏!

MONKEYAI למטבעות מקומיים

MonkeyAI (MONKEYAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MonkeyAI (MONKEYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONKEYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MonkeyAI (MONKEYAI)

כמה שווה MonkeyAI (MONKEYAI) היום?
החי MONKEYAIהמחיר ב USD הוא 0.00001402 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONKEYAI ל USD?
המחיר הנוכחי של MONKEYAI ל USD הוא $ 0.00001402. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MonkeyAI?
שווי השוק של MONKEYAI הוא $ 13.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONKEYAI?
ההיצע במחזור של MONKEYAI הוא 958.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONKEYAI?
‏‏MONKEYAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00028551 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONKEYAI?
MONKEYAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00000871 USD.
מהו נפח המסחר של MONKEYAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONKEYAI הוא -- USD.
האם MONKEYAI יעלה השנה?
MONKEYAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONKEYAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:47:00 (UTC+8)

MonkeyAI (MONKEYAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.