MonkeyAI (MONKEYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001373 $ 0.00001373 $ 0.00001373 24 שעות נמוך $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001373$ 0.00001373 $ 0.00001373 גבוה 24 שעות $ 0.00001476$ 0.00001476 $ 0.00001476 שיא כל הזמנים $ 0.00028551$ 0.00028551 $ 0.00028551 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000871$ 0.00000871 $ 0.00000871 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -4.12% שינוי מחיר (7D) -0.07% שינוי מחיר (7D) -0.07%

MonkeyAI (MONKEYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001402. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001373 לבין שיא של $ 0.00001476, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00028551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000871.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEYAI השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MonkeyAI (MONKEYAI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K אספקת מחזור 958.18M 958.18M 958.18M אספקה כוללת 958,176,497.23803 958,176,497.23803 958,176,497.23803

שווי השוק הנוכחי של MonkeyAI הוא $ 13.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEYAI הוא 958.18M, עם היצע כולל של 958176497.23803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.44K.