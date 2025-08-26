עוד על POX

Monkey Pox סֵמֶל

Monkey Pox מחיר (POX)

לא רשום

1 POX ל USDמחיר חי:

$0.00541322
$0.00541322$0.00541322
-14.10%1D
USD
Monkey Pox (POX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:18 (UTC+8)

Monkey Pox (POX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00534431
$ 0.00534431$ 0.00534431
24 שעות נמוך
$ 0.00649909
$ 0.00649909$ 0.00649909
גבוה 24 שעות

$ 0.00534431
$ 0.00534431$ 0.00534431

$ 0.00649909
$ 0.00649909$ 0.00649909

$ 0.098854
$ 0.098854$ 0.098854

$ 0.00136871
$ 0.00136871$ 0.00136871

+0.52%

-14.32%

+0.06%

+0.06%

Monkey Pox (POX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00541322. במהלך 24 השעות האחרונות, POX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00534431 לבין שיא של $ 0.00649909, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.098854, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136871.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -14.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monkey Pox (POX) מידע שוק

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

--
----

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,355.6655936
999,942,355.6655936 999,942,355.6655936

שווי השוק הנוכחי של Monkey Pox הוא $ 5.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POX הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999942355.6655936. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.43M.

Monkey Pox (POX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Monkey Poxל USDהיה $ -0.000905024592852647.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkey Pox ל USDהיה . $ -0.0005201130.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkey Pox ל USDהיה $ +0.0064170642.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Monkey Poxל USDהיה $ +0.0017142657039294583.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000905024592852647-14.32%
30 ימים$ -0.0005201130-9.60%
60 ימים$ +0.0064170642+118.54%
90 ימים$ +0.0017142657039294583+46.34%

מה זהMonkey Pox (POX)

Monkey Pox $POX is an SPL-404 token on Solana, blending memecoin and NFT cultures into one. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $POX Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Monkey Pox (POX) משאב

האתר הרשמי

Monkey Poxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Monkey Pox (POX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Monkey Pox (POX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Monkey Pox.

בדוק את Monkey Pox תחזית המחיר עכשיו‏!

POX למטבעות מקומיים

Monkey Pox (POX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Monkey Pox (POX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Monkey Pox (POX)

כמה שווה Monkey Pox (POX) היום?
החי POXהמחיר ב USD הוא 0.00541322 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POX ל USD?
המחיר הנוכחי של POX ל USD הוא $ 0.00541322. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Monkey Pox?
שווי השוק של POX הוא $ 5.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POX?
ההיצע במחזור של POX הוא 999.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POX?
‏‏POX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.098854 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POX?
POX ‏‏רשם מחירATL של 0.00136871 USD.
מהו נפח המסחר של POX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POX הוא -- USD.
האם POX יעלה השנה?
POX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.