Monkey Pox (POX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00534431 $ 0.00534431 $ 0.00534431 24 שעות נמוך $ 0.00649909 $ 0.00649909 $ 0.00649909 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00534431$ 0.00534431 $ 0.00534431 גבוה 24 שעות $ 0.00649909$ 0.00649909 $ 0.00649909 שיא כל הזמנים $ 0.098854$ 0.098854 $ 0.098854 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00136871$ 0.00136871 $ 0.00136871 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -14.32% שינוי מחיר (7D) +0.06% שינוי מחיר (7D) +0.06%

Monkey Pox (POX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00541322. במהלך 24 השעות האחרונות, POX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00534431 לבין שיא של $ 0.00649909, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.098854, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136871.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -14.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monkey Pox (POX) מידע שוק

שווי שוק $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,942,355.6655936 999,942,355.6655936 999,942,355.6655936

שווי השוק הנוכחי של Monkey Pox הוא $ 5.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POX הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999942355.6655936. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.43M.