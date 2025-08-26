Monkey (MONKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.27% שינוי מחיר (1D) -9.35% שינוי מחיר (7D) -1.48%

Monkey (MONKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEY השתנה ב +1.27% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monkey (MONKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 152.12K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 152.12K אספקת מחזור 317.08T אספקה כוללת 317,082,029,255,133.7

שווי השוק הנוכחי של Monkey הוא $ 152.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEY הוא 317.08T, עם היצע כולל של 317082029255133.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.12K.