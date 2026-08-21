Moni מחיר היום

מחיר Moni (MONI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONI ל USD הוא $ 0 לכל MONI.

Moni כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,049, עם היצע במחזור של 1.00B MONI. ב‑24 השעות האחרונות, MONI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MONI נע ב +5.31% בשעה האחרונה ו -11.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moni (MONI) מידע שוק

שווי שוק $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moni הוא $ 34.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.05K.