Money Printer מחיר היום

מחיר Money Printer (MONEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009028, עם שינוי של 1.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONEY ל USD הוא $ 0.00009028 לכל MONEY.

Money Printer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 90,328, עם היצע במחזור של 999.51M MONEY. ב‑24 השעות האחרונות, MONEY סחר בין $ 0.0000854 (נמוך) ל $ 0.00009167 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00091808, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000854.

ביצועים לטווח קצר, MONEY נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו -12.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Money Printer (MONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 90.33K$ 90.33K $ 90.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.33K$ 90.33K $ 90.33K אספקת מחזור 999.51M 999.51M 999.51M אספקה כוללת 999,509,974.047018 999,509,974.047018 999,509,974.047018

שווי השוק הנוכחי של Money Printer הוא $ 90.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONEY הוא 999.51M, עם היצע כולל של 999509974.047018. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.33K.