Mona (MONA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00709352 גבוה 24 שעות $ 0.00788242 שיא כל הזמנים $ 0.363646 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00321311 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -6.81% שינוי מחיר (7D) +2.39%

Mona (MONA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00727114. במהלך 24 השעות האחרונות, MONA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00709352 לבין שיא של $ 0.00788242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.363646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00321311.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONA השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mona (MONA) מידע שוק

שווי שוק $ 62.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.01K אספקת מחזור 8.57M אספקה כוללת 8,567,144.844522985

שווי השוק הנוכחי של Mona הוא $ 62.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONA הוא 8.57M, עם היצע כולל של 8567144.844522985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.01K.