moltline מחיר היום

מחיר moltline (MOLTLINE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTLINE ל USD הוא $ 0 לכל MOLTLINE.

moltline כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,697, עם היצע במחזור של 100.00B MOLTLINE. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTLINE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTLINE נע ב +4.27% בשעה האחרונה ו +24.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

moltline (MOLTLINE) מידע שוק

שווי שוק $ 37.70K$ 37.70K $ 37.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.70K$ 37.70K $ 37.70K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של moltline הוא $ 37.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTLINE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.70K.