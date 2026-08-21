Molthunt מחיר היום

מחיר Molthunt (MOLTH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTH ל USD הוא $ 0 לכל MOLTH.

Molthunt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,967, עם היצע במחזור של 100.00B MOLTH. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTH נע ב +4.27% בשעה האחרונה ו +23.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Molthunt (MOLTH) מידע שוק

שווי שוק $ 46.97K$ 46.97K $ 46.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.97K$ 46.97K $ 46.97K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Molthunt הוא $ 46.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTH הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.97K.