Mobius (MOBI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00351421 $ 0.00351421 $ 0.00351421 24 שעות נמוך $ 0.00381592 $ 0.00381592 $ 0.00381592 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00351421$ 0.00351421 $ 0.00351421 גבוה 24 שעות $ 0.00381592$ 0.00381592 $ 0.00381592 שיא כל הזמנים $ 0.356026$ 0.356026 $ 0.356026 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -7.79% שינוי מחיר (7D) -21.17% שינוי מחיר (7D) -21.17%

Mobius (MOBI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00351705. במהלך 24 השעות האחרונות, MOBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00351421 לבין שיא של $ 0.00381592, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.356026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOBI השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mobius (MOBI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M אספקת מחזור 514.00M 514.00M 514.00M אספקה כוללת 887,990,859.0 887,990,859.0 887,990,859.0

שווי השוק הנוכחי של Mobius הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOBI הוא 514.00M, עם היצע כולל של 887990859.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.