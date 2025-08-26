עוד על NUUM

NUUM מידע על מחיר

NUUM מסמך לבן

NUUM אתר רשמי

NUUM טוקניומיקה

NUUM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MNet Continuum סֵמֶל

MNet Continuum מחיר (NUUM)

לא רשום

1 NUUM ל USDמחיר חי:

$0.00167532
$0.00167532$0.00167532
-10.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MNet Continuum (NUUM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:03 (UTC+8)

MNet Continuum (NUUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00165229
$ 0.00165229$ 0.00165229
24 שעות נמוך
$ 0.00191042
$ 0.00191042$ 0.00191042
גבוה 24 שעות

$ 0.00165229
$ 0.00165229$ 0.00165229

$ 0.00191042
$ 0.00191042$ 0.00191042

$ 0.603414
$ 0.603414$ 0.603414

$ 0.00110042
$ 0.00110042$ 0.00110042

+0.72%

-10.01%

+2.84%

+2.84%

MNet Continuum (NUUM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167532. במהלך 24 השעות האחרונות, NUUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00165229 לבין שיא של $ 0.00191042, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.603414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110042.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUUM השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -10.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MNet Continuum (NUUM) מידע שוק

$ 221.84K
$ 221.84K$ 221.84K

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

132.42M
132.42M 132.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MNet Continuum הוא $ 221.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUUM הוא 132.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.

MNet Continuum (NUUM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MNet Continuumל USDהיה $ -0.000186461667046606.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMNet Continuum ל USDהיה . $ -0.0000037569.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMNet Continuum ל USDהיה $ +0.0005812663.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MNet Continuumל USDהיה $ -0.0019880912778526407.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000186461667046606-10.01%
30 ימים$ -0.0000037569-0.22%
60 ימים$ +0.0005812663+34.70%
90 ימים$ -0.0019880912778526407-54.26%

מה זהMNet Continuum (NUUM)

MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MNet Continuum (NUUM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MNet Continuumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MNet Continuum (NUUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MNet Continuum (NUUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MNet Continuum.

בדוק את MNet Continuum תחזית המחיר עכשיו‏!

NUUM למטבעות מקומיים

MNet Continuum (NUUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MNet Continuum (NUUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MNet Continuum (NUUM)

כמה שווה MNet Continuum (NUUM) היום?
החי NUUMהמחיר ב USD הוא 0.00167532 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NUUM ל USD?
המחיר הנוכחי של NUUM ל USD הוא $ 0.00167532. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MNet Continuum?
שווי השוק של NUUM הוא $ 221.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NUUM?
ההיצע במחזור של NUUM הוא 132.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NUUM?
‏‏NUUM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.603414 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NUUM?
NUUM ‏‏רשם מחירATL של 0.00110042 USD.
מהו נפח המסחר של NUUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NUUM הוא -- USD.
האם NUUM יעלה השנה?
NUUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NUUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:03 (UTC+8)

MNet Continuum (NUUM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.