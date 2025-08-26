MNet Continuum מחיר (NUUM)
MNet Continuum (NUUM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167532. במהלך 24 השעות האחרונות, NUUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00165229 לבין שיא של $ 0.00191042, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.603414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110042.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUUM השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -10.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של MNet Continuum הוא $ 221.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUUM הוא 132.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.
במהלך היום, השינוי במחיר של MNet Continuumל USDהיה $ -0.000186461667046606.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMNet Continuum ל USDהיה . $ -0.0000037569.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMNet Continuum ל USDהיה $ +0.0005812663.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MNet Continuumל USDהיה $ -0.0019880912778526407.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000186461667046606
|-10.01%
|30 ימים
|$ -0.0000037569
|-0.22%
|60 ימים
|$ +0.0005812663
|+34.70%
|90 ימים
|$ -0.0019880912778526407
|-54.26%
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
