MNet Continuum (NUUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00165229 $ 0.00165229 $ 0.00165229 24 שעות נמוך $ 0.00191042 $ 0.00191042 $ 0.00191042 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00165229$ 0.00165229 $ 0.00165229 גבוה 24 שעות $ 0.00191042$ 0.00191042 $ 0.00191042 שיא כל הזמנים $ 0.603414$ 0.603414 $ 0.603414 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00110042$ 0.00110042 $ 0.00110042 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -10.01% שינוי מחיר (7D) +2.84% שינוי מחיר (7D) +2.84%

MNet Continuum (NUUM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167532. במהלך 24 השעות האחרונות, NUUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00165229 לבין שיא של $ 0.00191042, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.603414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110042.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUUM השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -10.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MNet Continuum (NUUM) מידע שוק

שווי שוק $ 221.84K$ 221.84K $ 221.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 132.42M 132.42M 132.42M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MNet Continuum הוא $ 221.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUUM הוא 132.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.