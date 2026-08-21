Mneme מחיר היום

מחיר Mneme (MNEME) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MNEME ל USD הוא $ 0 לכל MNEME.

Mneme כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 93,930, עם היצע במחזור של 100.00B MNEME. ב‑24 השעות האחרונות, MNEME סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MNEME נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mneme (MNEME) מידע שוק

שווי שוק $ 93.93K$ 93.93K $ 93.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.93K$ 93.93K $ 93.93K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Mneme הוא $ 93.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNEME הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.93K.