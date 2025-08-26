MMOCoin (MMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.199703
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07%
שינוי מחיר (1D) -35.00%
שינוי מחיר (7D) +13.41%

MMOCoin (MMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.199703, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMO השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -35.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MMOCoin (MMO) מידע שוק

שווי שוק $ 13.36K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.21K
אספקת מחזור 68.53M
אספקה כוללת 119,087,150.72

שווי השוק הנוכחי של MMOCoin הוא $ 13.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMO הוא 68.53M, עם היצע כולל של 119087150.72. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.21K.