MLM X מחיר היום

מחיר MLM X (MLMX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLMX ל USD הוא -- לכל MLMX.

MLM X כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 99,444, עם היצע במחזור של 1000.00M MLMX. ב‑24 השעות האחרונות, MLMX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00298728, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MLMX נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -26.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MLM X (MLMX) מידע שוק

שווי שוק $ 99.44K$ 99.44K $ 99.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.44K$ 99.44K $ 99.44K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,652.4320924 999,998,652.4320924 999,998,652.4320924

שווי השוק הנוכחי של MLM X הוא $ 99.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MLMX הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998652.4320924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.44K.