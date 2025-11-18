MITCH מחיר היום

מחיר MITCH (IDRAWLINE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00042445, עם שינוי של 31.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDRAWLINE ל USD הוא $ 0.00042445 לכל IDRAWLINE.

MITCH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 422,733, עם היצע במחזור של 1000.00M IDRAWLINE. ב‑24 השעות האחרונות, IDRAWLINE סחר בין $ 0.00031162 (נמוך) ל $ 0.00048331 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03880398, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00031162.

ביצועים לטווח קצר, IDRAWLINE נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -22.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MITCH (IDRAWLINE) מידע שוק

שווי שוק $ 422.73K$ 422.73K $ 422.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 422.73K$ 422.73K $ 422.73K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

שווי השוק הנוכחי של MITCH הוא $ 422.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDRAWLINE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999922.888952. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 422.73K.