MISATO (MISATO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01148479$ 0.01148479 $ 0.01148479 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.84% שינוי מחיר (1D) -9.50% שינוי מחיר (7D) -9.23% שינוי מחיר (7D) -9.23%

MISATO (MISATO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MISATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MISATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01148479, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MISATO השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -9.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MISATO (MISATO) מידע שוק

שווי שוק $ 250.19K$ 250.19K $ 250.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 250.19K$ 250.19K $ 250.19K אספקת מחזור 998.55M 998.55M 998.55M אספקה כוללת 998,553,604.9906071 998,553,604.9906071 998,553,604.9906071

שווי השוק הנוכחי של MISATO הוא $ 250.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MISATO הוא 998.55M, עם היצע כולל של 998553604.9906071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 250.19K.