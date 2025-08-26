עוד על METH

Mirrored Ether סֵמֶל

Mirrored Ether מחיר (METH)

לא רשום

1 METH ל USDמחיר חי:

$4.36
$4.36$4.36
-7.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Mirrored Ether (METH) טבלת מחירים חיה
Mirrored Ether (METH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.36
$ 4.36$ 4.36
24 שעות נמוך
$ 4.77
$ 4.77$ 4.77
גבוה 24 שעות

$ 4.36
$ 4.36$ 4.36

$ 4.77
$ 4.77$ 4.77

$ 5,045.52
$ 5,045.52$ 5,045.52

$ 0.090437
$ 0.090437$ 0.090437

-0.52%

-7.26%

+0.71%

+0.71%

Mirrored Ether (METH) המחיר בזמן אמת של הוא $4.36. במהלך 24 השעות האחרונות, METH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.36 לבין שיא של $ 4.77, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,045.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.090437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METH השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mirrored Ether (METH) מידע שוק

$ 997.49K
$ 997.49K$ 997.49K

--
----

$ 997.49K
$ 997.49K$ 997.49K

228.97K
228.97K 228.97K

228,965.643343
228,965.643343 228,965.643343

שווי השוק הנוכחי של Mirrored Ether הוא $ 997.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METH הוא 228.97K, עם היצע כולל של 228965.643343. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 997.49K.

Mirrored Ether (METH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mirrored Etherל USDהיה $ -0.341397404986299.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMirrored Ether ל USDהיה . $ +0.7174576200.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMirrored Ether ל USDהיה $ +3.5415569320.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mirrored Etherל USDהיה $ +1.719914261175377.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.341397404986299-7.26%
30 ימים$ +0.7174576200+16.46%
60 ימים$ +3.5415569320+81.23%
90 ימים$ +1.719914261175377+65.15%

מה זהMirrored Ether (METH)

Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mirrored Ether (METH) משאב

האתר הרשמי

Mirrored Etherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mirrored Ether (METH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mirrored Ether (METH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mirrored Ether.

בדוק את Mirrored Ether תחזית המחיר עכשיו‏!

METH למטבעות מקומיים

Mirrored Ether (METH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mirrored Ether (METH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mirrored Ether (METH)

כמה שווה Mirrored Ether (METH) היום?
החי METHהמחיר ב USD הוא 4.36 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי METH ל USD?
המחיר הנוכחי של METH ל USD הוא $ 4.36. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mirrored Ether?
שווי השוק של METH הוא $ 997.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של METH?
ההיצע במחזור של METH הוא 228.97K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של METH?
‏‏METH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,045.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של METH?
METH ‏‏רשם מחירATL של 0.090437 USD.
מהו נפח המסחר של METH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור METH הוא -- USD.
האם METH יעלה השנה?
METH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את METH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.