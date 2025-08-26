Mirrored Ether (METH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.36 24 שעות נמוך $ 4.77 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.36 גבוה 24 שעות $ 4.77 שיא כל הזמנים $ 5,045.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.090437 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -7.26% שינוי מחיר (7D) +0.71%

Mirrored Ether (METH) המחיר בזמן אמת של הוא $4.36. במהלך 24 השעות האחרונות, METH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.36 לבין שיא של $ 4.77, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,045.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.090437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METH השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mirrored Ether (METH) מידע שוק

שווי שוק $ 997.49K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 997.49K אספקת מחזור 228.97K אספקה כוללת 228,965.643343

שווי השוק הנוכחי של Mirrored Ether הוא $ 997.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METH הוא 228.97K, עם היצע כולל של 228965.643343. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 997.49K.