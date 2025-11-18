Mintify מחיר היום

מחיר Mintify (MINT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00124133, עם שינוי של 18.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINT ל USD הוא $ 0.00124133 לכל MINT.

Mintify כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 612,036, עם היצע במחזור של 493.05M MINT. ב‑24 השעות האחרונות, MINT סחר בין $ 0.0012412 (נמוך) ל $ 0.00152804 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.059905, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MINT נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +39.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mintify (MINT) מידע שוק

שווי שוק $ 612.04K$ 612.04K $ 612.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M אספקת מחזור 493.05M 493.05M 493.05M אספקה כוללת 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311

שווי השוק הנוכחי של Mintify הוא $ 612.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINT הוא 493.05M, עם היצע כולל של 999993105.9877311. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.