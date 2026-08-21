minotaur מחיר היום

מחיר minotaur (SN112) בזמן אמת היום הוא $ 0.491225, עם שינוי של 2.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN112 ל USD הוא $ 0.491225 לכל SN112.

minotaur כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,193,323, עם היצע במחזור של 2.43M SN112. ב‑24 השעות האחרונות, SN112 סחר בין $ 0.468669 (נמוך) ל $ 0.520336 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.52, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01141805.

ביצועים לטווח קצר, SN112 נע ב -2.37% בשעה האחרונה ו -1.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.95K.

minotaur (SN112) מידע שוק

שווי שוק $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M נפח (24 שעות) $ 62.95K$ 62.95K $ 62.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 2.43M 2.43M 2.43M אספקה כוללת 2,429,268.757282968 2,429,268.757282968 2,429,268.757282968

שווי השוק הנוכחי של minotaur הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.95K. ההיצע במחזור של SN112 הוא 2.43M, עם היצע כולל של 2429268.757282968. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.