Mindstate מחיר היום

מחיר Mindstate (MIND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIND ל USD הוא $ 0 לכל MIND.

Mindstate כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,364, עם היצע במחזור של 95.00B MIND. ב‑24 השעות האחרונות, MIND סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIND נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mindstate (MIND) מידע שוק

שווי שוק $ 35.36K$ 35.36K $ 35.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K אספקת מחזור 95.00B 95.00B 95.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mindstate הוא $ 35.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIND הוא 95.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.23K.